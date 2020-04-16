Финансовая поддержка компаниям Нижегородской области во время самоизоляции: Где и как получить

16 Апр 2020 2020-04-16T14:18:14+03:00

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В Нижегородской области стартовал прием заявок на предоставление финансовой поддержки компаниям, работающим в отраслях, наиболее пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, средства будут выделяться им на выплату зарплат сотрудникам и оплату услуг ЖКХ.

Обратиться за помощью можно в министерство промышленности, торговли и предпринимательства области до 29 мая 2020 года включительно. Если в компании работают более 100 человек, то решение о необходимости поддержки будет принимать комиссия Нижегородской области по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. Если в организации трудятся менее 100 человек, то решение будет принимать комиссия при муниципалитете.

При подаче заявки необходимо предоставить документы в электронном виде по адресу: soboleva@minprom.kreml.nnov.ru с последующей досылкой в бумажном виде по почте. Список документов размещен по ссылке: https://minprom.government-nnov.ru/?id=210618.

Также вы можете обратиться в министерство напрямую по адресу: улица Костина, дом №2, кабинет №116. Контактный телефон: 8 (831) 435−16−64, 435−16−67.

КОМПЕТЕНТНО:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

- Многие столкнулись с реальной угрозой потери своих коллективов. Мы разработали комплексный сценарий поддержки, включающий прямое выделение средств на первоочередные нужды. Предприниматели в свою очередь будут направлять сотрудников на социально-значимые работы. Конечно, это возможно, только если людям участвовать в такой деятельности позволяют состояние здоровья и жизненные обстоятельства. Например, очень нужны те, кто мог бы помогать пожилым гражданам или работать в call-центрах. Это важно и для того, чтобы люди чувствовали себя востребованными.

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ИСТОЧНИК KP.RU