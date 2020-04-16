Подрядчиков для подготовки проектов реставрации 10 исторических зданий выберут в Нижнем Новгороде
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области начало поиски подрядчиков для подготовки проектной документации на реставрацию десяти исторических зданий. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующая информация размещена на площадке единой информационной системы в сфере закупок.
Работы будут выполняться в рамках подготовки к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода – поручение дал губернатор Глеб Никитин. А средства на реставрацию зданий выделят из федерального бюджета.
Речь идет о Доме декабристов Белавиных на Большой Покровской, здании на Звездинке, где жил «в людях» Максим Горький, а также нескольких домах на улицах Рождественской, Ильинской, Советской и Большой Печерской.
Разработка проектов обойдется примерно в 20 миллионов рублей, которые выделит Нижегородская область. Подрядчиков планируют найти уже в апреле.
Напомним, более 1,2 миллиарда рублей получит Нижегородская область из федерального бюджета к 800-летию приволжской столицы на реставрацию объектов культурного наследия. Работы будут проводиться в 60 домах, большинство из которых сейчас отданы организациям, занимающиеся социальным обслуживанием населения. Чтобы в срок провести реставрационные работы, для части из этих ОКН необходимо подготовить проектную документацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU