Первые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в Первомайском и Шатковском районах

16 Апр 2020 2020-04-16T12:57:11+03:00

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За последние сутки число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области увеличилось до 404 – COVID-19 нашли еще у 65 человек. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на сегодняшний день случаи подтверждены в 22 районах.

Так, впервые были зафиксированы заболевшие в Первомайском и Шатковском районе Нижегородской области. Помимо этого, новые случае зарегистрированы на Бору, в Богородском, Выксунском, Павловском, Семеновском, Сергачском районах и в Сарове.

Наибольшее число зараженных по-прежнему находятся в Нижнем Новгороде – в приволжской столице коронавирус подтвердился у 289 человек. За несколько недель из больниц были выписаны 23 пациентов, которые полностью побороли заболевание, остальные проходят лечение.

Напомним, 4 апреля 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Теперь по каждому муниципальному образованию или населенному пункту будут приниматься отдельные решения о продлении или введении ограничений. Они войдут в состав соответствующей территории.

- В случае если заражение было выявлено в районном центре, то в состав соответствующей территории войдет только районный центр. Если случаи зафиксировали в районном центре и хотя бы еще в одном населенном пункте, то в соответствующую территорию, скорее всего, будет включено все муниципальное образование. В любом случае, решение будет приниматься коллегиально на заседании Комиссии, в которую входят представители всех органов власти, и с учетом мнения муниципалитетов, - отметил Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU