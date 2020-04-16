Житель Канавина изнасиловал 20-летнюю девушку из-за денежного долга ее друга

16 Апр 2020 2020-04-16T12:19:37+03:00

В ближайшее время ему изберут меру пресечения

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33-летний житель Канавинского района Нижнего Новгорода напал на 20-летнюю девушку и изнасиловал ее после того, как потребовал ее друга вернуть денежный долг. Инцидент произошел в ночь на 14 апреля 2020 года в квартире жилого дома на Витебской улице.

Как сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, накануне злоумышленник принудительно привез пострадавшую в эту квартиру. До этого он начал требовать денежный долг у ее друга.

Через несколько часов мужчину задержали. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование» уголовного кодекса Российской Федерации. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Кроме того, правоохранительные органы выяснили, что преступник находился в розыске – он уже обвинялся в нескольких хищениях. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU