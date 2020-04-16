Еще 30 нижегородцев попались на нарушении режима самоизоляции за прошедшие сутки

16 Апр 2020 2020-04-16T11:29:48+03:00

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За последние сутки в Нижегородской области были выписаны еще 30 протоколов на нарушителей режима всеобщей самоизоляции. Общее число за шесть дней уже достигло порядка 290 штук, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, более 225 протоколов уже направлены в суд, пять человек привлечены к административной ответственности. При этом на предприятиях Нижегородской области усиливаются проверки соблюдения правил, установленных на время неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Должностные лица провели 2696 профилактических бесед.

- Правила одни для всех: и для крупных заводов, и для небольших предприятий. Каждый работодатель, который намерен продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, обязан соблюдать эпидемиологические требования. От вас зависит безопасность людей и динамика распространения инфекции, – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он также обратил внимание, что на компании могут лишиться права на работу во время самоизоляции, если нарушат требования режима повышенной готовности.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области подтвердились еще 65 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в регионе выросло до 404.

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ИСТОЧНИК KP.RU