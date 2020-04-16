Глеб Никитин: «На автопром придется огромный удар, который будет сопоставим с кризисами предыдущих лет»
На следующей неделе министерство промышленности и торговли РФ обсудит с Президентом Владимиром Путиным меры поддержки отечественного автопрома. Этот вопрос в ходе онлайн-совещаения с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым поднял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам главы региона, именно на автомобильную промышленность России «придется огромный удар, который будет сопоставим с кризисами предыдущих лет». А общее падение рынка в этом году оценивается до 50%.
- Предприниматели в таком положении, что им не до машин. Нам нужно поддерживать автопром. А у нас еще две пострадавшие отрасли - это МСП и общественный транспорт, - подчеркнул Глеб Никитин.
Он считает, что необходимо выходить с инициативой субсидирования затрат малых и средних предприятий, а также предприятий общественного транспорта на покупку новых автобусов. При этом сами предприятия должны выбирать, какой транспорт им необходим сейчас.
Глава минпромторга РФ Денис Мантуров, в свою очередь, заявил, что эта тема будет вынесена на отдельное совещание Президенту. Предварительно, оно пройдет 22 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU