Пасхальные куличи будут освящаться на нижегородских хлебозаводах

16 Апр 2020 2020-04-16T10:31:09+03:00

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Пасхальные куличи и творожные пасхи в этом году будут освящаться на хлебозаводах Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, соответствующее решение было принято из-за эпидемиологической ситуацией в связи с распространением коронавируса.

- Сегодня на первых двух хлебопекарных производствах области все сотрудники получили благословение от нашей Епархии, от Русской Православной Церкви. Мы вознесли молитвы, чтобы Господь благословил их на этот труд. Освятили куличи и то, производство, которое занимается их деланьем, - отметил протоиерей Александр, настоятель Церкви в честь святого благоверного Князя Александра Невского.

Напомним, в этом году нижегородская епархия закрыла все храмы и монастыри на пасхальной неделе – жители не смогут прийти на богослужение. Но освященные куличи можно будет купить в магазинах.

- За качество изделий можно не переживать, ведь к санитарным нормам на предприятии и раньше относились трепетно, а сейчас тем более усилили контроль. Все сотрудники, приходя на работу, меняют одежду, используют маски и перчатки, соблюдают дистанцию в 1,5 метра на производстве, - пояснила начальник производственно-технологической лаборатории одной из хлебопекарных компаний Светлана Хонина.

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ИСТОЧНИК KP.RU