Павел Солодкий: «Сегодня, как никогда, важна консолидация бизнеса»

16 Апр 2020 2020-04-16T09:49:54+03:00

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Комментарий Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павла Солодкого:

- Прошло чуть более двух недель с тех пор, как была объявлена самоизоляция по коронавирусу, и ровно неделя с момента, когда президент передал полномочия по борьбе с распространением вируса в регионы.

Во всех регионах ситуация разная. Мы, к сожалению, несколько последних дней держимся на 4-5 месте в стране по количеству заразившихся. В этом в том числе виноваты и наша общая неорганизованность, и несоблюдение тех норм безопасности и профилактики, которые рекомендованы врачами и региональным правительством.

В сегодняшней ситуации введены ограничения по работе определенных отраслей и бизнесов. И, к сожалению, в это смутное время есть отдельные «предприниматели», которые рискуя своей жизнью и жизнью других, продолжают тайком работать, оказывать услуги на дому, стремясь получить прибыль, пока их законопослушные конкуренты соблюдают все предписания. Особо остро проблема стоит в такой сфере, как косметология и парикмахерские услуги. При этом уже есть официально подтвержденные случаи заражения коронавирусом от таких «надомников».

Мы все находимся сегодня в одной лодке. При этом ситуация для бизнеса не похожа ни на один из предыдущих кризисов, в том числе военных, потому что даже в годы войны не наблюдалось такого шокового падения спроса, какой мы видим сейчас. Мы в аппарате Уполномоченного получаем десятки обращений в день от честных предпринимателей, которые спрашивают, как им выжить и сохранить свои коллективы, озвучивают те меры поддержки, которые, по их мнению, были бы наиболее действенными.

Очень важно сегодня сохранить коллективы и людей. У бизнеса нет права увольнять сотрудников, каждый старается договориться со своим персоналом, чтобы выжить.

Правительство региона, в свою очередь, многое делает для того, чтобы скорее начать внедрять меры поддержки бизнеса, в том числе ведется активный диалог с банками. Указом Губернатора Нижегородской области № 53 от 7 апреля предусмотрены прямые меры поддержки предпринимателей. Подобные меры на сегодняшний день приняты лишь в нескольких регионах страны.

Хотел бы обратиться к предпринимательскому сообществу и сказать, что сегодня, как никогда, важна консолидация бизнеса. Мы активно взаимодействуем с координаторами тех сфер, которые наиболее пострадали: общепит, бьюти-сфера, туризм и т.д. Мы ведем прямой диалог с органами власти о новых формах поддержки бизнеса, а они обязательно должны появиться.

Но хочу подчеркнуть, что если сегодня мы не сплотимся в плане борьбы с распространением коронавируса, то процесс самоизоляции может затянуться не на недели, а на месяцы, что может быть болезненно и даже губительно и для экономики в целом, и для каждого из нас.

Призываю всех действовать в рамках закона, не поддаваться панике, сохранять критическое мышление и принимать логические, ответственные решения. Аппарат Уполномоченного работает в постоянном режиме: ведем консультации, принимаем жалобы, участвуем в проверках. Каждому предпринимателю, действующему в рамках закона, мы будем помогать по мере наших возможностей.

ИСТОЧНИК KP.RU