2020-04-16T09:13:34+03:00
Общество

Более 30 тысяч человек проверили на коронавирус в Нижегородской области

Исследования проводятся в специальных лабораториях
Валерия ГРОМОВА
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Более 30,3 тысячи исследований на наличие коронавируса у жителей Нижегородской области провели специалисты Роспотребнадзора. Анализы проверяются в специальных лабораториях на базе медицинских учреждений региона или частных клиник.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, каждая лаборатория сегодня имеет право проверять людей на наличие у них коронавируса. Единственное требование – передавать информацию в Роспотребнадзор при выявлении заболевания.

Во всех лабораториях есть необходимые документы, установлена современная техника, подобран персонал, а также созданы все условия для сдачи анализов на коронавирус. Все тест-системы разработаны Государственным научным центром «Вектор».

Все подтвержденные случаи обрабатываются ежедневно: ведется работа с близкими и родными зараженных коронавирусом, а также их коллегами и знакомыми. Информация о жителях других регионов России, с кем контактировал заболевший, передается в территориальные органы Роспотребнадзора.

Напомним, по данным на 9:00 16 апреля 2020 года, в Нижегородской области было зафиксировано 339 случаев заражения коронавирусом. По официальным данным, больше всего заболевших в областном центре - 245 человек. При этом в муниципалитетах области по этому показателю лидирует Павловский район (25 случаев). Следом идут Кстовский район (14 случаев) и Выкса (11 случаев).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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