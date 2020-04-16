2020-04-16T08:49:46+03:00
Общество

65 памятников героям ВОВ будут приведены в порядок в Лысковском районе

Средства на эти цели направят из областного и местного бюджетов
Валерия ГРОМОВА
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В преддверии Дня победы в Лысковском районе Нижегородской области будут приведены в порядок 65 памятников героям, погибшим в Великой Отечественной войне. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на эти цели уже выделены средства из областного и местного бюджетов.

К примеру, в настоящий момент уже проводится масштабная реконструкция Вечного огня – рабочие меняют брусчатку, ремонтируют постамент солдата. Параллельно с этим специалисты выверяют списки местных жителей, которые принимали участие в войне.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, восстановление и благоустройство мемориалов – важная составляющая большой работы по сохранению исторической памяти о подвигах солдат и тружеников тыла.

- В Конституции России предполагается закрепить положение о недопустимости умаления подвига народа при защите Отечества. Это абсолютно правильная инициатива, над практическим воплощением которой уже сейчас трудится много людей. Это касается архивов, системы образования, мемориального наследия, - подчеркнул глава региона.

Глеб Никитин добавил, что работа по реконструкции памятников будет продолжена, несмотря на режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции.

- Работы по благоустройству памятников в районе ведутся довольно активно. Мы сейчас завезли пять мемориальных досок, две из них уже установили. В нашем районе живут 16 участников Великой Отечественной войны, около 600 тружеников тыла и примерно 100 вдов участников военных действий. Для них также очень важно видеть, что память об их подвиге и подвиге их близких помнят и чтят, - добавил председатель Лысковского районного совета ветеранов Анатолий Быков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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