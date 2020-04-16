Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 апреля 2020 года: Поддержка самозанятых и гостиницы для врачей

16 Апр 2020 2020-04-16T01:03:10+03:00

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 16 апреля 2020 года

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Эпидемия COVID-19 в регионе набирает обороты. С каждым днем количество заболевших только увеличивается, а уровень самоизоляции жителей падает. «Комсомольская правда» собрала последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 апреля 2020 года.

За прошедшие сутки подтвердилось еще 47 новых случаев заболевания. Таким образом общее число заболевших выросло до 339. Власти даже стали поговаривать, что, быть может, режим всеобщей самоизоляции придется продлить. Да и составленный прогноз по зараженным может быть неточным.

При этом глава региона Глеб Никитин в очередной раз заявил, что в Нижегородской области не планируется вводить режим ЧС из-за ситуации с коронавирусом. Хотя без этого решения областного правительства некоторые жители не желают сидеть дома.

Тем временем врачи, которые ежедневно контактируют с пациентами, у которых COVID-19, попросили поселить их в гостинице. Они объяснили свою просьбу так: «Мы не хотим идти домой! Боимся принести заразу детям, мужу, старикам». Губернатор пошел медикам навстречу.

Кстати, нижегородские депутаты предложили включить коронавирус в перечень особо опасных заболеваний, внеся соответствующие поправки в областной закон. По словам председателя комитета по социальным вопросам ЗСНО Надира Хафизова, изменения предусматривают меры социальной поддержки, необходимые для оказания медицинской помощи и обеспечения диспансерного наблюдения для граждан.

Также в минувшую среду стало известно о том, что жители столицы Приволжья, которые зарегистрировались в качестве самозанятых до 13 апреля 2020 года и потеряли доходы из-за пандемии COVID-19, будут получать финансовую помощь. Планируется выдавать им около 13942 рублей ежемесячно.

Кроме того, сообщалось, что у портала «Карты жителя Нижегородской области» появились сайты-двойники. С требованием прекратить их работу в Роскомнадзор обратился ГАУ НО «Центр координации проектов цифровой экономики». Глеб Никитин отметил, что nn-card.ru является единственным официальным порталом «Карты». А злоумышленники просто организовали работу сайта с похожим адресом.

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ИСТОЧНИК KP.RU