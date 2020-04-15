Александр Смирнов: «Экстренную помощь пациентам с заболеваниями сердца мы продолжаем оказывать в полном объеме»

15 Апр 2020 2020-04-15T22:50:05+03:00

В нижегородском минздраве обсудили реализацию проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

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Ход реализации программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение» обсудили в нижегородском минздраве 15 апреля. Как сообщили в пресс-службе облправительства, главным вопросом на повестке дня стала эпидемиологическая обстановка в регионе.

По словам главы ведомства Александра Смирнова, ситуация с коронавирусом находится под контролем. Медицинские учреждения работают по утвержденному плану: подготовлено 1869 коек для пациентов с COVID-19 и 256 аппаратов ИВЛ. При этом чиновник обратил внимание на то, что нельзя забывать о проблеме сердечно-сосудистых заболеваний.

- Вынуждено ограничив плановую госпитализацию, экстренное оказание помощи пациентам с заболеваниями сердца мы продолжаем оказывать в полном объеме, - заверил министр.

В свою очередь руководитель областного сосудистого центра № 1 больницы № 13 Нижнего Новгорода Максим Вереш рассказал, что работа двух региональных сосудистых центров и 16-ти первичных сосудистых отделений обеспечивает стопроцентное покрытие населения Нижегородской области. А максимальное «плечо» доставки пациентов до первичных сосудистых отделений составляет 50 километров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Региональный проект и программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлены на снижение смертности от болезней системы кровообращения в Нижегородской области - до 450 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU