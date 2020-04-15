2020-04-15T22:02:50+03:00
Общество

Объем региональных мер поддержки бизнеса увеличат в Нижегородской области

Губернатор отметил, что прямая помощь государства сейчас очень востребована
Елена КАРАЛ
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Увеличить объем региональных мер поддержки бизнеса планируется в регионе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя решение главы государства Владимира Путина об оказании господдержки предпринимателям.

- Президент России озвучил то, чего очень ждали предприниматели. Особенно важно, что в перечень организаций, которые получат средства на оплату труда, попали малые и средние компании, торгующие непродовольственными товарами. Это достаточно серьезный сегмент, поэтому за счет региональных средств его не получалось охватить. Между тем, в этой сфере работает много людей, для которых эти выплаты станут серьезным подспорьем, - сказал Глеб Никитин.

Он также добавил, что принятые решения позволят перераспределять региональные средства на увеличение объема финансирования других направлений. С помощью дополнительных денег, которые получат регионы, можно будет решать первоочередные задачи и важные проблемы.

Напомним, в апреле Глеб Никитин подписал указ, предполагающий оказание помощи работодателям, которые вынужденно приостановили деятельность в нерабочие дни. Финансовые меры поддержки вводились для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, чья деятельность была приостановлена.

Указ также предусматривал возможность оказания помощи работодателям на оплату коммунальных услуг. Ознакомиться с текстом документа подробнее можно на портале правовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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