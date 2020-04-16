2020-04-16T01:00:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 16 апреля 2020 года составило 339 человек

За сутки в Нижнем Новгороде выявлено 47 новых случаев заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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Власти призывают жителей оставаться дома на время пандемии коронавируса.Власти призывают жителей оставаться дома на время пандемии коронавируса.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 16 апреля 2020 года составило 339 человек. В среду появилась информация о 47 новых случаях заражения.

Ранее власти заявили, что количество заболевших связно в том числе с возрастной группой населения, а в Нижегородской области как раз много пожилых людей. Именно для них COVID-19 представляет особую опасность.

По официальным данным, больше всего заболевших в областном центре - 245 человек. При этом в муниципалитетах области по этому показателю лидирует Павловский район (25 случаев). Следом идут Кстовский район (14 случаев) и Выкса (11 случаев). Кроме того, жители с COVID-19 выявлены в Балахнинском муниципальном округе, Ардатовском, Богородском, Вачском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Кулебакском, Лукояновском, Навашинском, Пильнинском и Сергачском районах, городском округе Семеновский, в Дзержинске и Сарове, а также в Шахунье и на Бору.

Напомним, что с 15 апреля 2020 года нижегородцы смогут ходить на работу только получив QR-коды. Их должна оформить организация, в которой они трудятся. Сделать это можно с помощью портала «Карта жителя Нижегородской области».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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