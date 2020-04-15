Ученые из МГУ рассказали, у кого есть иммунитет к коронавирусу

15 Апр 2020 2020-04-15T21:38:02+03:00

Они также разъяснили, есть ли у сыворотки с антителами к инфекции будущее

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Ученые из МГУ ответили на самые волнующие вопросы о коронавирусной инфекции. О правдивых фактах и мифах, связанных с вирусом, рассказал старший научный сотрудник кафедры иммунологии Биологического факультета МГУ Евгений Шилов. Выдержки из его доклада опубликовала kp.ru.

Ученый пояснил, что SARS-CoV-2 отличается от прочих вирусов тем, что является относительно новым и не похожим на другие. По его словам, прочие респираторные заболевания существуют уже давно, а с этим патогеном человечество столкнулось впервые.

- Такого не было сто лет со времен «испанки», - заявил ученый. - Ни у кого из людей на планете, встречающихся с этим вирусом, нет предсформированного иммунитета. Каждый раз иммунный ответ начинается с чистого листа.

Он также отметил, что тяжесть заболевания зависит от состояния иммунной системы и защитных механизмов организма конкретного пациента.

Евгений Шилов, ответил и на вопрос, можно ли заразиться инфекцией повторно. По его словам, при выздоровлении в организме остаются клетки памяти, и в случае повторного заражения, иммунитет активируется в любой момент по сигналу. Тогда, путь выздоровления ускорится, и на лечение потребуется не две недели, а несколько дней.

По мнению ученого, сыворотка должна быть эффективна. Полагать, что этот метод не поможет, нет оснований.

- Более 100 лет назад за этот подход была вручена Нобелевская премия. Так что, это старый добрый метод и действительно эффективный, при условии, что сыворотка хорошо очищается с фракцией нейтрализующих антител, - отметил Евгений Шилов.

Он также рассказал, врут ли тесты на коронавирус. По словам ученого, большинство из них чувствительны и работают хорошо при правильном протоотборе. Ошибка может произойти потому, что на момент тестирования в конкретных тканях и клетках еще может не идти или завершиться размножение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU