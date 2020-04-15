Названы предприятия, которые могут рассчитывать на господдержку в период борьбы с коронавирусом

15 Апр 2020 2020-04-15T20:50:56+03:00

Стало известно, при каких условиях компании получат 12 130 рублей на каждого сотрудника от государства

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Президент России Владимир Путин расширил перечень мер, необходимых для поддержки предприятий, максимально пострадавших из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает kp.ru.

Как отметил глава государства, на безвозмездную помощь от государства могут рассчитывать предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в сферах туризма, гостиничного дела и общественного питания. К ним добавятся также малые и средние компании, торгующие непродовольственными товарами.

Глава государства обратился к кабинету министров с просьбой предусмотреть прямую безвозмездную финансовую помощь для малых и средних компаний в программе поддержки экономики и бизнеса.

Владимир Путин пояснил, что объем поддержки конкретных компаний будет рассчитываться с учетом общего количества ее сотрудников по состоянию на 1 апреля этого года. Исходить при этом будут из суммы 12 130 рублей на одного сотрудника ежемесячно.

- Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач. В том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае, - объявил глава государства.

Чтобы получить деньги, предпринимателям придется соблюсти обязательное условие – максимально сохранить занятость на уровне не ниже 90% от штатной численности на 1 апреля.

Президент поручил сделать подачу заявок на безвозмездную субсидию и ее получение удобным. Необходимо также предусмотреть возможность дистанционного оформления заявок без спешки и создания очередей.

Заявки на получение государственной помощи необходимо подавать в течение месяца, начиная с 1 мая.

На счета организаций помощь начнет поступать с 18 мая. Деньги за май поступят в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU