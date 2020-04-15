Свыше миллиона российских семей обратились за выплатами на детей

15 Апр 2020 2020-04-15T19:47:23+03:00

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Официально в России зарегистрированы 735 000 безработных. С начала года их ряды пополнили 44 000 человек, а безработица выросла на 6,36%, сообщил глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Цифры были озвучены в ходе совещания, которое глава государства провел с членами правительства России 15 апреля, передает kp.ru.

По словам Антона Котякова, официальные данные о безработице представлены без учета нерабочих дней. Для получения объективной картины происходящего на рынке труда, ведется ежедневный онлайн-мониторинг.

По сравнению с прошлым годом, на учете в центре занятости состояли 813 000 человек.

При этом на госпортал «Работа в России» поступили 180 000 новых заявлений от граждан, желающих зарегистрироваться как безработные. Если одобрить все эти заявки, то цифры официальной безработицы вырастут в ближайшие дни с 735 до 915 тысяч человек – на четверть.

Напомним, все кто зарегистрировался в службе занятости с начала марта, могут рассчитывать на максимальное пособие в 12 130 рублей и доплату на каждого несовершеннолетнего ребенка в сумме 3 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU