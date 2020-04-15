2020-04-15T20:01:07+03:00
Общество

Apple представила новый iPhone SE

Гаджет снабжен процессором A13 Bionic
Елена КАРАЛ
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Новый iPhone SE представила компания Apple 15 апреля, сообщает kp.ru. Внешне новинка напоминает своих предшественников, однако создатели заверяют, что в нем есть немало новых функций.

Речь идет о процессоре A13 Bionic, видео 4К, портретном режиме и Touch ID. Кроме того, пользователи оценят мощный аккумулятор и возможности дисплея Retina HD 4,7”.

Apple представила второе поколение iPhone SE c 4,7-дюймовым экраном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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