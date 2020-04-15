2020-04-15T19:11:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус предлагают включить в перечень особо опасных заболеваний в Нижегородской области

Поправки в областной закон рекомендует внести комитет Заксобрания по социальным вопросам
Елена КАРАЛ
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Включить коронавирус в перечень особо опасных инфекций предлагают депутаты Законодательного собрания Нижегородской области. Инициатива была озвучена на дистанционном заседании комитета по социальным вопросам, сообщает пресс-служба регионального законодательного органа.

Депутаты предлагают внести коронавирусную инфекцию в закон Нижегородской области "О мерах социальной поддержки граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих".

Необходимость принятия изменений в региональный закон объясняется аналогичным дополнением перечня заболеваний, утвержденного постановлением Правительства РФ.

По словам председателя комитета по социальным вопросам Надира Хафизова, изменения предусматривают меры социальной поддержки, необходимые для оказания медицинской помощи и обеспечения диспансерного наблюдения для граждан.

- Многие решения, которые сегодня принимаются на областном и федеральном уровне, так или иначе связаны с пандемией коронавируса. К борьбе с ней необходимо относиться максимально ответственно. В том числе мы считаем необходимым внести соответствующие изменения в региональное законодательство, - прокомментировал Надир Хафизов.

Проект изменений в отдельные законы Нижегородской области комитет рекомендовал принять в двух чтениях на заседании Заксобрания 23 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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