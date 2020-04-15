Более 80 памятников и мемориалов воинской славы благоустроят к празднику Дня Победы

15 Апр 2020 2020-04-15T18:08:36+03:00

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Более 80 памятников и мемориалов воинской славы планируют благоустроить в Нижнем Новгороде к празднику Дня Победы. На эти цели из бюджета области город получит субсидию в размере 24,3 миллионов рублей, сообщили в администрации Нижнего Новгорода. К этой сумме прибавятся также деньги городского бюджета, и в совокупности на благоустройство памятников будет потрачено 25,6 млн рублей.

Помимо реставрации существующих мемориалов, в Сормовском районе города планируется установить новый памятник. Он появится на мемориальном комплексе кладбища «Кооперативное», где захоронено 62 бойца. Это будет звезда из гранита, окруженная металлическим ограждением, которую установят на новом асфальтовом покрытии. Памятное место планируется украсить цветником, площадь которого достигает 10 квадратных метров.

Ремонт и благоустройство также ожидает множество памятников, стел, мемориальных досок, обелисков и братских могил во всех районах Нижнего Новгорода.

Приведут в порядок и прилегающие к ним территории. При наступлении теплой и сухой погоды вокруг многих памятных мест планируют разбить цветники.

ИСТОЧНИК KP.RU