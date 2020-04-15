О творчестве талантливых нижегородцев можно будет узнать в подкастах
Узнать больше о творчестве талантливых нижегородцев можно будет в подкастах, созданных студентами Нижегородского музыкального училища им.М.А.Балакирева. Их запустили в социальной сети «ВКонтате», сообщает министерство культуры Нижегородской области.
Студенты выбрали такой формат общения с аудиторией, так как в училище накоплен большой архив передач. Их решили опубликовать, чтобы привлечь внимание подписчиков к разговорному жанру.
Подкасты можно найти в разделе «Музыка Online» на официальной странице музучилища им.М.А.Балакирева.
Первый эпизод посвящен выдающемуся композитору Борису Мокроусову. В дальнейшем будет публиковаться больше эпизодов подобного формата.
Гости официальной страницы училища «ВКонтакте» смогут прослушать эпизод, добавить в избранное, поделиться и обсудить его с друзьями.
Узнавать про обновления подписчики смогут в новостной ленте или напрямую в сообществе.
Напомним, на сайте регионального министерства культуры можно также найти ссылки на трансляции и актуальное расписание онлайн-выставок и дистанционных курсов всех учреждений культуры региона. Информация представлена в разделе «Онлайн-проекты». Работа организована по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
ИСТОЧНИК KP.RU