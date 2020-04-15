2020-04-15T17:25:40+03:00
Общество

О творчестве талантливых нижегородцев можно будет узнать в подкастах

Подкасты созданы в соцсетях студентами Нижегородского музыкального им.М.А.Балакирева
Елена КАРАЛ
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Узнать больше о творчестве талантливых нижегородцев можно будет в подкастах, созданных студентами Нижегородского музыкального училища им.М.А.Балакирева. Их запустили в социальной сети «ВКонтате», сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Студенты выбрали такой формат общения с аудиторией, так как в училище накоплен большой архив передач. Их решили опубликовать, чтобы привлечь внимание подписчиков к разговорному жанру.

Подкасты можно найти в разделе «Музыка Online» на официальной странице музучилища им.М.А.Балакирева.

Первый эпизод посвящен выдающемуся композитору Борису Мокроусову. В дальнейшем будет публиковаться больше эпизодов подобного формата.

Гости официальной страницы училища «ВКонтакте» смогут прослушать эпизод, добавить в избранное, поделиться и обсудить его с друзьями.

Узнавать про обновления подписчики смогут в новостной ленте или напрямую в сообществе.

Напомним, на сайте регионального министерства культуры можно также найти ссылки на трансляции и актуальное расписание онлайн-выставок и дистанционных курсов всех учреждений культуры региона. Информация представлена в разделе «Онлайн-проекты». Работа организована по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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