2020-04-15T16:40:09+03:00
Общество

Аварийный дом на Похвалинском съезде сносят

Работы планируют завершить за пять дней
Елена КАРАЛ
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Аварийный дом на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде планируют снести за пять дней. Речь идет о расселенном здании №6 на улице Чернышевского, проблемы с коммуникациями в котором стали причиной оползня.

По данным администрации Нижнего Новгорода, ликвидацией аварийного дома занимается ООО «Нижегородспецгидрострой». Контролируют процесс представители администрации района, которая заявила, что снос, начавшийся 14 апреля, займет около пяти дней.

Рабочие выполнили бурение и бетонирование 50 скважин и армирование 36 каркасов (осталось еще 14). Готово и щебеночное основание опор.

Как сообщил заместитель мэра города Владимир Сдобняков, для придания склону изначальной формы, подрядчику понадобится порядка пяти сотен КАМАЗов с песком.

Чтобы защитить склон, рабочим предстоит уложить георешетку, плодородный земляной слой и посеять траву. Работы планируется закончить до конца мая.

Напомним, оползень на Похвалинском съезде произошел в марте, из-за чего пришлось перекрыть движение автотранспорта. Спустя несколько дней оно было частично восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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