15 Апр 2020 2020-04-15T17:29:33+03:00

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Скоропостижно умер известный нижегородский офтальмолог Андрей Матюшин, который возглавлял офтальмологическое отделение ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница».

Врач также работал внештатным детским специалистом офтальмологом министерства здравоохранения Нижегородской области.

Более 30 лет жизни, Андрей Матюшин посвятил медицине, из которых 20 с лишним лет внештатно работал при региональном министерстве здравоохранения.

Как отметили в минздраве Нижегородской области, вклад врача в развитие детской офтальмологии неоценим, так как именно он находился у истоков развития хирургических методов лечения ретинопатий у новорожденных.

Отмечены и заслуги Андрея Петровича, как блестящего специалиста, который чутко относился к тысячам излеченных пациентов.

- Всегда тактичный с пациентами, мудрый и справедливый с сотрудниками вверенного ему отделения, Андрей Петрович работал с полной отдачей и глубокой преданностью детской офтальмологии. Он воспитал ни одно поколение квалифицированных детских окулистов, - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве выразили искреннее соболезнование семье, близким, родным и коллегам Андрея Матюшина, отметив, что светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах людей.

ИСТОЧНИК KP.RU