Четыреста волонтеров принимают заявки на выход из дома от нижегородских работодателей и сотрудников компаний

15 Апр 2020 2020-04-15T15:46:49+03:00

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Работодатели и сотрудники нижегородских компаний, чья деятельность продолжается в условиях самоизоляции, могут сообщать о необходимости покидать дома по номеру горячей линии. Чтобы заявить о выходе из помещения, следует набирать номер: 8-930-215-11-11. Мощности линии усилены, что позволит сократить время ожидания ответа оператора, а звонки принимают свыше четырех сотен волонтеров.

По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, меры приняты для того, чтобы сотрудники у которых нет смартфонов, могли предъявить номера заявок, оформленных работодателями. С 15 апреля необходимость выхода на улицу работники компаний могут подтверждать только при помощи QR-кода, полученного на портале «Карта жителя Нижегородской области».

Получить номер заявки можно, позвонив по номеру: 8−930−215−11−11.

По словам директора ГАУ НО «Центр координации проектов цифровой экономики» Владимира Распопова, за 14 апреля на этот номер поступило свыше 24000 звонков, и система не справлялась с их количеством.

ИСТОЧНИК KP.RU