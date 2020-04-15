Глава администрации Сормовского района прокомментировал тему поправок в Конституцию РФ

15 Апр 2020 2020-04-15T17:34:21+03:00

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Глава администрации Сормовского района Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин прокомментировал тему поправок в Конституцию РФ:

- Среди предложенных дополнений в Конституцию хотел бы отметить поправки, призванные ограничить права высокопоставленных чиновников. Это запрет иметь иностранное гражданство и вид на жительство, который распространяется на председателя правительства, министров и глав федеральных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей. На мой взгляд, это рациональные меры для укрепления власти и консолидации общества, которые будут закреплены в Основном законе страны. Если человек выбрал путь служения российскому народу, то жить он должен только в России и не искать «лазейки» для того, чтобы в случае чего избежать ответственности за свои действия.

Частично такие ограничения уже есть в законодательстве: иметь второе гражданство и вид на жительство запрещено президенту, депутатам Госдумы и законодательных органов власти регионов, членам Совета Федерации и губернаторам, аудиторам Счетной палаты. Поэтому предлагаемые поправки в Конституцию логично дополнят уже существующие ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU