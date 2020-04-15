Ямочный ремонт стартовал в районах Нижегородской области

15 Апр 2020 2020-04-15T14:37:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В районах Нижегородской области начались работы по ямочному ремонту. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, подрядчики будут применять горячие асфальтобетонные смеси, снимать участок поврежденного покрытия и укладывать новый.

По словам губернатора Глеба Никитина, в 2020 году у муниципалитетов будет больше возможностей для ремонта. На это было выделено более 650 миллионов рублей.

- Подрядчики выходят на объекты, как только погода позволяет это сделать без нарушения технологий. Мы понимаем, что объемы работ, как по ямочному ремонту, так и по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», довольно большие, - отметил губернатор.

Несмотря на то, что сейчас в регионе действует режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса, работы будут продолжаться. Более того, Глеб Никитин считает, что этой паузой в движении нужно воспользоваться, чтобы не причинять неудобства автомобилистам.

Качество ямочного ремонта и обеспечение безопасности движения при его проведении будет контролировать нижегородское ГУАД. Глава региона также поручил проверять соблюдение подрядчиками норм эпидемиологической безопасности для работников.

Напомним, помимо ямочного ремонта в Нижегородской области пройдет также ремонт почти 200 участков дорог общей протяженностью 878,415 километра по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU