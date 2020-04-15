Житель Автозавода зарезал свою знакомую после того, как обвинил в краже пяти тысяч рублей

15 Апр 2020 2020-04-15T14:19:41+03:00

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40-летнй житель Автозаводского района напал на свою знакомую с ножом, потому что заподозрил ее в краже пяти тысяч рублей. В итоге ссора закончилась трагедией, и теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» уголовного кодекса России, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Инцидент произошел вечером во вторник, 14 апреля 2020 года, в квартире жилого дома на улице Дьяконова. В гостях у обвиняемого находилась его знакомая, которую он попросил помочь по хозяйству. Пока женщина убиралась, хозяин квартиры вышел на улицу, а когда вернулся, то обнаружил пропажу пяти тысяч рублей.

Он обвинил знакомую в краже, а, когда та начала отрицать свою вину, схватил нож и нанес ранение. 38-летняя нижегородка скончалась на месте происшествия, а мужчину сразу задержали прибывшие правоохранители.

Свою вину он полностью признал. В ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU