Более 250 нарушителей режима самоизоляции были пойманы в Нижегородской области за пять дней

15 Апр 2020 2020-04-15T13:56:07+03:00

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259 протоколов о нарушении режима самоизоляции были составлены в Нижегородской области с 10 по 14 апреля 2020 года. Более 190 из них уже направлены в суд, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, правоохранители и чиновники провели 1322 беседы разъяснительного характера. К ответственности привлечены уже три человека, а на местных предприятиях усилены проверки.

Сигналы о нарушениях режима правительство получает через систему «Центр управления регионом». После этого сразу же проводятся рейды.

- Например, сегодня группа работает в Кстовском районе. Уже есть примеры достаточно крупных штрафов за нарушения правил. Каждый предприниматель и руководитель должен понимать, что ситуация в регионе сложилась очень серьезная. От вас зависит безопасность людей и динамика распространения инфекции, – заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, если предприятия и компании будут нарушать требования режима, то их разрешение на работу будет аннулировано. Как отметил Глеб Никитин, у должностных лиц есть право штрафовать и даже закрыть недобросовестные организации.

Напомним, с 15 апреля 2020 года нижегородцы могут выходить на работу только при наличии QR-кода, выданного в электронном виде организацией, в котором они трудятся. Получить их можно через портал или приложение «Карта жителя Нижегородской области». Работодатели должны верифицировать списки на портале nn-card.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU