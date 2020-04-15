17 домов культуры были отремонтированы в прошлом году в Нижегородской области

15 Апр 2020 2020-04-15T13:15:58+03:00

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За 2019 год в Нижегородской области были отремонтированы 17 сельских домов культуры. На эти цели из федерального бюджета было выделено почти 24 миллиона рублей, еще 8,5 миллиона рублей добавились из регионального бюджета и еще 3,5 миллиона – из местного.

Как сообщает пресс-служба правительства, работы проводились в рамках национального проекта «Культура». Теперь в отремонтированных зданиях организуются мероприятия в онлайн-режиме. Например, за три месяца 2020 года в обновленных ДК Павловского, Ковернинского и Борского районов было проведено в два раза больше мероприятий.

Во время капремонта в каждом доме культуры проводились необходимые работы. Где-то заменили сцену, крышу, восстановили музейную комнату, а в селе Горево благодаря обновлению ДК удалось возобновить детские кружки.

В Линдовском социально-культурном комплексе Борского района был отремонтирован концертный зал, заменены окна и входная группа, построена новая сцена, сделан косметический ремонт внутренних помещений.

Напомним, до конца 2020 года в Нижегородской области будут отремонтированы еще десять сельских домов культуры на общую сумму 35,8 миллиона рублей, выделенные из областного и местного бюджетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU