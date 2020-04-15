550 метров браконьерских сетей обнаружили на озерах Варнавинского заказника

15 Апр 2020 2020-04-15T12:32:41+03:00

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Егеря Варнавинского заказника провели рейд вместе с сотрудниками полиции по борьбе с незаконным выловом рыбы на реке Ветлуга и в озерах на местной территории. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в ходе мероприятия были сняты 10 браконьерских сетей общей длиной 550 метров.

По словам начальника отдела особо охраняемой природной территории ГБУ «Экология региона» Сергея Корепанова, после обнаружения нарушений всегда либо возбуждается административное дело, либо информация передается в правоохранительные органы. Сети уже ликвидированы.

Напомним, с начала нерестового периода в Нижегородской области из браконьерских сетей было спасено 203 экземпляра жизнеспособной рыбы. Только за неделю на Оке обнаружили законные орудии лова протяженностью более 14 километров. Специалисты уделяют особое внимание именно этой реке, поскольку в ней обитает краснокнижная стерлядь. При этом нерестовый период на Оке проходит с 1 апреля по 10 июня, на Чебоксарском водохранилище – с 10 апреля по 10 июня, а на Горьковском – с 15 апреля по 15 июня.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы обнаружили факты браконьерства на территории Нижегородской области, сообщите об этом на круглосуточный «Зеленый телефон»: (831) 433−22−11 или оставьте информацию на сайте службы: 4332211.ru/.

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ИСТОЧНИК KP.RU