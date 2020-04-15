2020-04-15T12:32:41+03:00
Общество

550 метров браконьерских сетей обнаружили на озерах Варнавинского заказника

Совместные рейды с полицейскими проводят местные егеря
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Егеря Варнавинского заказника провели рейд вместе с сотрудниками полиции по борьбе с незаконным выловом рыбы на реке Ветлуга и в озерах на местной территории. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в ходе мероприятия были сняты 10 браконьерских сетей общей длиной 550 метров.

По словам начальника отдела особо охраняемой природной территории ГБУ «Экология региона» Сергея Корепанова, после обнаружения нарушений всегда либо возбуждается административное дело, либо информация передается в правоохранительные органы. Сети уже ликвидированы.

Напомним, с начала нерестового периода в Нижегородской области из браконьерских сетей было спасено 203 экземпляра жизнеспособной рыбы. Только за неделю на Оке обнаружили законные орудии лова протяженностью более 14 километров. Специалисты уделяют особое внимание именно этой реке, поскольку в ней обитает краснокнижная стерлядь. При этом нерестовый период на Оке проходит с 1 апреля по 10 июня, на Чебоксарском водохранилище – с 10 апреля по 10 июня, а на Горьковском – с 15 апреля по 15 июня.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы обнаружили факты браконьерства на территории Нижегородской области, сообщите об этом на круглосуточный «Зеленый телефон»: (831) 433−22−11 или оставьте информацию на сайте службы: 4332211.ru/.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямочный ремонт стартовал в районах Нижегородской области
Житель Автозавода зарезал свою знакомую после того, как обвинил в краже пяти тысяч рублей
Более 250 нарушителей режима самоизоляции были пойманы в Нижегородской области за пять дней
17 домов культуры были отремонтированы в прошлом году в Нижегородской области
550 метров браконьерских сетей обнаружили на озерах Варнавинского заказника
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ардатовском районе
Более 560 обращений поступило на портал «Вам решать» за два месяца
Житель Балахны предстанет перед судом за убийство музыканта в кафе
Порядка 30 человек ежедневно выходят на уборку улиц в Городце
140 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде в этом году
НГХМ вошел в тройку лучших музеев России
Компенсации самозанятым в Нижнем Новгороде во время самоизоляции: сколько и как получить
Более 13 тысячи звонков по теме коронавируса поступило на горячую линию нижегородского минздрава