2020-04-15T11:56:32+03:00
Общество

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ардатовском районе

За последние сутки число заболевших в Нижегородской области увеличилось до 339
Валерия ГРОМОВА
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По данным на 15 апреля 2020 года, случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 20 районах и городских округах Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, за последние сутки число заболевших выросло до 339, а в Ардатовском районе зафиксировали первый случай.

Наибольшее количество зараженных по-прежнему находятся в Нижнем Новгороде. Сегодня в приволжской столице вирус подхватили 245 человек. Если брать статистику по районам, то на первом месте Павловский, где болеют 25 человек, а на втором – Кстовский, где заразились 14 человек.

Также пациенты с подтвержденным коронавирусом зафиксированы в Балахнинском муниципальном округе, Ардатовском, Богородском, Вачском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Кулебакском, Лукояновском, Навашинском, Пильнинском и Сергачском районах, городском округе Семеновский, в Дзержинске и Сарове, Выксе и городских округах Бор и Шахунья.

Кроме того, несколько тестов сейчас находятся на верификации.

Напомним, по словам замглавы региона Давида Мелик-Гусейнова, число зараженных связано в том числе с возрастной группой населения, а в нашем регионе много пенсионеров.

- Нижегородская область достаточно «возрастной» регион. Коронавирус представляет максимальную опасность для пожилых людей, граждане в возрасте 45-60 лет являются основными переносчиками заболевания, - уточнил чиновник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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