2020-04-15T11:39:54+03:00
Общество

Более 560 обращений поступило на портал «Вам решать» за два месяца

Нижегородцы во время самоизоляции в основном обращают внимание на территорию у дома
Валерия ГРОМОВА
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564 сообщения от нижегородцев поступило на портал «Вам решать» за два месяца его работы. Этот ресурс был интегрирован в систему «Центр управления регионом», чтобы анализировать входящую информацию от жителей из разных источников для принятия управленческих решений.

В пресс-службе правительства Нижегородской области напомнили, что портал вамрешать.рф был запущен 15 февраля в рамках национального проекта «Цифровая экономика». По словам губернатора Глеба Никитина, жители во время режима самоизоляции в основном обращают внимание на придомовые территории.

- Большая часть обращений сейчас касается состояния дворов: неубранного после зимы мусора, выбоин, парковок на газонах. Органы власти отрабатывают их с учетом текущей эпидемиологической обстановки, - подчеркнул глава Нижегородской области.

Всего на портале «Вам решать» доступны 12 категорий и более 110 тем, по которым можно направить обращение. В планах также создание еще двух категорий - «Экология» и «Спорт». За все время на ресурсе зарегистрировались более 28 тысяч человек.

КОНКРЕТНО

На портале вамрешать.рф можно задать вопросы или сообщить о проблемах: например, с освещением улиц, ямами на дорогах, свалками мусора, - или оставить предложения о благоустройстве общественных территорий и многое другое. На первом этапе в рассмотрении сообщений и решении проблем задействованы все органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Нижнего Новгорода и Дзержинска. Далее к работе планируется подключить все местные администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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