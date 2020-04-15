Житель Балахны предстанет перед судом за убийство музыканта в кафе
СК завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Балахны, который обвиняется в совершении преступления по статье «Убийство» уголовного кодекса. В ближайшее время он предстанет перед судом - обвинительное заключение уже утверждено прокурором, уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.
Мужчина напал на одного из посетителей кафе на проспекте Дзержинского рано утром 30 ноября прошлого года. В ход конфликта он ударил незнакомца в голову. Прибывшие на место происшествия медики экстренно госпитализировали пострадавшего, однако спасти его не удалось - на следующий день 27-летний молодой человек скончался в больнице.
В ходе следствия было установлено, что потерпевший в то роковое утро просто поздоровался с сожительницей обвиняемого, а тот в свою очередь ее приревновал и устроил драку.
После этого 41-летний мужчина попытался скрыться, однако в тот же день его задержали в Ульяновской области. Свою вину он так и не признал.
Известно, что погибший молодой человек был музыкантом, он постоянно участвовал в конкурсе вокалистов.
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ИСТОЧНИК KP.RU