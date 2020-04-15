2020-04-15T10:37:11+03:00
Общество

Порядка 30 человек ежедневно выходят на уборку улиц в Городце

Месячник по благоустройству продлится в Нижегородской области до 15 мая
Валерия ГРОМОВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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Каждый день на улицы Городца для уборки территорий выходят порядка 30 сотрудников предприятий и администрации. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, работы проводятся в рамках месячника по благоустройству, который продлится в регионе до 15 мая.

По словам начальника управления ЖКХ администрации Городецкого района Евгения Маслова, на улицах города регулярно сгребается листва, ветки и палки, собирается мусор. По плану, основной объем работ должен быть закончен к 1 мая.

Кроме того, в Городце в рамках месячника ремонтируют детские площадки, красят бордюры и ограждения, вырубают аварийные и сухостойные деревья.

- Работы по уборке территорий начались во всех районах области. В связи с тем, что массовые субботники мы проводить не можем, приведение в порядок дворов, улиц, общественных пространств идет чуть медленнее. Тем не менее, работы не останавливаются, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он добавил, что субботники обязательно будут проведены после того, как будет снят режим самоизоляции из-за коронавируса. Сейчас работы по уборке дворов и улиц организовываются силами управляющих компаний и муниципалитетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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