140 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде в этом году

15 Апр 2020 2020-04-15T09:46:05+03:00

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В Нижнем Новгороде стартовала кампания по ремонту дорог. Подрядчики начали демонтировать поврежденные слои асфальта и заменять старое покрытие. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в этом году в приволжской столице будет отремонтировано более 140 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Так, на Автозаводе в рамках муниципального контракта будет сделано порядка 13,5 тысячи квадратных метров дорог, а в Канавинском районе – 25 тысяч. В настоящее время работы уже ведутся на улицах Генерала Зимина, Ухтомского, Айвазовского и Электровозной.

В Ленинском районе запланирован ремонт около 19,7 тысячи квадратных метров улиц и тротуаров, при чем большая часть будет выполнена на Таганской улице, а также улицах Героя Самочкина, проезде от проспекте Ленина до Снежной улицы и тротуары вдоль домов № 2, 6, 45,49, 53,61 по проспекту Ленина.

В Московском районе заменят почти 4 тысячи квадратных метров дорожного покрытия. Сейчас компания согласовывает график работ.

В Нижегородском районе выполнят ремонт асфальтобетонного покрытия на территории порядка 28 тысяч квадратных метров. Дорожники уже вышли на улицы Черниговскую, Решетниковскую и Белинского.

В Приокском районе отремонтируют дороги на общей площади 5,8 тысячи квадратных метров по проспекту Гагарина и нескольким прилегающим улицам. Кроме того, асфальт будет заменен в районе остановки «Электрон». Затем подрядчик отправился на улицы Жукова и выполнит работы по замену асфальта на тротуаре по Вятской улице.

В Советском районе сделают почти 30 тысяч квадратных метров полотна. Сейчас службы приступили к ямочному ремонту дороги по улице Рыбинской.

А в Сормове приведут в порядок около 15 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Работы уже ведутся на улицах Победной и Зайцева.

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ИСТОЧНИК KP.RU