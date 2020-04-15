2020-04-15T09:10:54+03:00
Общество

НГХМ вошел в тройку лучших музеев России

Его сотрудники разработали одну из лучших онлайн-программ согласно рейтингу портала «Тур-стат»
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородский государственный художественный музей вошел в ТОП-10 лучших в России. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, рейтинг был разработан порталом «Тур-стат».

НГХМ оказался на третьей позиции, уступив только Казанскому и Екатеринбургскому музеям изобразительных искусств. При выборе лучших создатели рейтинга учитывали несколько моментов: разнообразие и качество онлайн-туров, виртуальных экскурсий, видеотрансляций и других материалов, которые музеи размещают для зрителей в социальных сетях и на YouTube-каналах.

- Сотрудники Нижегородского государственного художественного музея в апреле представили публике множество новых программ в онлайн-формате, рассчитанных на разную возрастную аудиторию. Образовательные видеоэкскурсии по экспозициям музея и лекции о направлениях изобразительного искусства в России будут интересны и дошкольникам, и старшему поколению, - уточнили в правительстве.

Напомним, подробную программу можно посмотреть в социальных сетях. Ежедневно НГХМ представляет различные ролики, рассказывает о картине дня, а для полного погружения можно послушать аудиогиды.

КСТАТИ

Все онлайн-программы учреждений опубликованы на сайте министерства культуры Нижегородской области. Афиша меняется ежедневно.

- Учитывая то, что сейчас на самоизоляции находятся все нижегородские школьники и студенты, важной составляющей онлайн-проектов становится именно образовательный контент, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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