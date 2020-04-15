НГХМ вошел в тройку лучших музеев России

15 Апр 2020 2020-04-15T09:10:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижегородский государственный художественный музей вошел в ТОП-10 лучших в России. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, рейтинг был разработан порталом «Тур-стат».

НГХМ оказался на третьей позиции, уступив только Казанскому и Екатеринбургскому музеям изобразительных искусств. При выборе лучших создатели рейтинга учитывали несколько моментов: разнообразие и качество онлайн-туров, виртуальных экскурсий, видеотрансляций и других материалов, которые музеи размещают для зрителей в социальных сетях и на YouTube-каналах.

- Сотрудники Нижегородского государственного художественного музея в апреле представили публике множество новых программ в онлайн-формате, рассчитанных на разную возрастную аудиторию. Образовательные видеоэкскурсии по экспозициям музея и лекции о направлениях изобразительного искусства в России будут интересны и дошкольникам, и старшему поколению, - уточнили в правительстве.

Напомним, подробную программу можно посмотреть в социальных сетях. Ежедневно НГХМ представляет различные ролики, рассказывает о картине дня, а для полного погружения можно послушать аудиогиды.

КСТАТИ

Все онлайн-программы учреждений опубликованы на сайте министерства культуры Нижегородской области. Афиша меняется ежедневно.

- Учитывая то, что сейчас на самоизоляции находятся все нижегородские школьники и студенты, важной составляющей онлайн-проектов становится именно образовательный контент, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU