Компенсации самозанятым в Нижнем Новгороде во время самоизоляции: сколько и как получить

15 Апр 2020 2020-04-15T08:22:25+03:00

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Жители Нижнего Новгорода, которые зарегистрировались в качестве самозанятых до 13 апреля 2020 года и потеряли доходы из-за пандемии коронавируса, будут получать финансовую помощь. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, им будут выдавать порядка 13942 рублей в месяц.

Если самозанятые не могут работать удаленно или бесконтактно, то им предлагается также выполнять социально значимые работы - по 4 часа в день (20 часов в неделю), больше - по желанию. При этом им будут выплачивать 13942, 53 рубля ежемесячно. По возможности это будет работа на дому, а если нет, то предоставят право на бесплатный проезд.

Если нет необходимости быть задействованным в соцработе, то выплаты все равно будут осуществлены. Однако бесплатного проезда уже не предоставляется.

По всем вопросам предоставления финансовой помощи из областного бюджета самозанятые нижегородцы могут обратиться в городской Центр поддержки предпринимательства (ЦПП) по телефону 416-40-44 (с 9:00 до 18:00 по будням) или по электронной почте cppnn@mail.ru. Специалисты расскажут, куда нужно обращаться и какие документы брать с собой.

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ИСТОЧНИК KP.RU