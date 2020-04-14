14 Апр 2020 2020-04-14T20:41:55+03:00

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Более 13 тысячи звонков по теме коронавируса поступило на горячую линию нижегородского минздрава с момента введения в регионе режима повышенной готовности.

- В борьбе с распространением коронавируса огромное значение имеет своевременное информирование граждан. Даже в типовой ситуации человеку порой важно получить консультацию специалиста. Призываю все нижегородцев пользоваться возможностями горячей линии, - заявил глава региона Глеб Никитин.

Отметим, что сейчас в режиме 24/7 работают 12 каналов стационарной телефонной связи и один канал сотовой связи. Как пояснил и.о. главврача Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаила Созонова, в работе горячей линии применяется программа, позволяющая передавать по защищенному каналу связи в поликлиники сведения о гражданах, прибывших из-за границы, или контактировавших с ними.

Кстати, чаще всего жители спрашивают операторов о порядке действий при возвращении в Россию из-за рубежа, оформления листков нетрудоспособности и проведения лабораторных исследований. Кроме того, нижегородцы интересуются алгоритмом доставки гражданам из групп риска лекарственных препаратов и продуктов.

Сообщалось, что звонки принимаются по телефонам 250-94-03, 8-910-397-41-28.

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ИСТОЧНИК KP.RU