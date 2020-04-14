2020-04-14T19:16:27+03:00
Общество

В Нижегородской области стартовала посевная кампания

Аграрии получат 1,2 миллиарда рублей на проведение полевых работ
Анастасия НАЗАРОВА
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Посевная кампания стартовала в Нижегородской области. На проведение посевных работ в этом году аграрии получат от государства 1,2 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе облправительства.

По словам замглавы региона Андрея Саносяна, важно обеспечить хозяйства всеми необходимыми ресурсами для проведения сева. На покупку семян, удобрений, а также топлива и специальной техники уже направлено более 850 миллионов рублей субсидий. А к маю планируется перечислить нижегородским аграриям еще 350 миллионов рублей, которые они также смогут потратить на полевые работы.

Добавим, что в 38 районах нижегородской области уже начался сев зерновых культур. В планах засеять территорию площадью 570 тысяч гектаров.

- Сейчас аграрии засеяли первые 30 тысяч гектаров зерновыми: пшеницей, ячменем, овсом и горохом, - уточнил чиновник.

Ранее сообщалось, что в 2020 году на развитие предприятий аграрно-промышленного комплекса Нижегородской области планируется выделить более четырех миллиардов рублей.

КСТАТИ

В регионе работает оперштаб, который занимается мониторингом и оперативным реагированием на изменение конъюнктуры потребительского рынка. На ежедневном контроле, созданном по поручению губернатора Глеба Никитина, - ценовая ситуация и состояние запасов сельскохозяйственного сырья с продовольствием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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