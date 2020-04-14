Нижегородская область стала лидером по упоминаемости в контексте нацпроектов

14 Апр 2020 2020-04-14T18:20:56+03:00

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Нижегородская область стала самым упоминаемым в СМИ регионом в контексте нацпроектов в марте 2020 года. Об этом сообщается в исследовании «Медиалогии».

Наш регион сохраняет лидерство уже не первый месяц – с конца прошлого года. В марте количество сообщений на тему нацпроектов в Нижегородской области составило 6,8 тысяч. Самыми интересными для СМИ стали новости о создании центров цифрового и гуманитарного профиля в рамках нацпроекта «Образование», сообщения о совместных научно-образовательных проектах между Intel и Нижегородским университетом, а также информация о региональных средствах, выделяемых на капремонт медицинских учреждений.

Второй по числу упоминаний в марте стала Республика Татарстан – 5,3 тысяч сообщений. Журналисты рассказывали о планах по цифровизации государственных услуг в регионе, и о программах по строительству объектов спортивной инфраструктуры. На третьем месте – Республика Башкортостан с 4,2 тысячами сообщений.

ИСТОЧНИК KP.RU