2020-04-14T18:13:00+03:00
Общество

Запрет на продажу масок в аптеках отменили спустя неделю после введения

Правительство РФ приостановило действие постановления о госрегулировании цен на средства медицинской защиты
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Правительство РФ приостановило действие постановления «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями», которое было принято всего неделю назад. В документе был приведен перечень средств индивидуальной защиты, необходимых ля борьбы с коронавирусом, а также устанавливался предельный уровень надбавки – не более 10%.

Однако, как выяснилось, рынок оказался не готов к реализации такого постановления. Об этом со ссылкой на президента Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимира Котова сообщает kp.ru.

- Постановление ограничивало возможность поставки ряда изделий производителями и поставщиками больницам без посредничества одного общего оператора Росхимзащиты. К тому же, ограничивалась розничная продажа. Насколько мне известно, приостановка продлится две недели – за это время механизм действия постановления будет проработан детально, - рассказал Владимир Котов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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