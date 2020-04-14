2020-04-14T18:00:03+03:00
Происшествия

Житель Шахуньи убил 65-летнего пенсионера, попрыгав на его теле

Мужчина предстанет за это перед судом
Анна МИГАЛОВА
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42-летний житель Шахуньи предстанет перед судом за избиение пожилого мужчины, повлекшее по неосторожности его смерть. Как сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области, следователи закончили уголовное дело производством.

Преступление было совершено вечером 13 января 2020 года. Пенсионер пришел в гости к обвиняемому и ни с того ни с сего начал требовать, чтобы хозяин покинул свое жилище. Тот сильно разозлился на гостя и принялся его избивать ногами. А в конце попрыгал на его теле.

- От полученных травм 65-летний мужчина скончался, - добавили в пресс-службе ведомства.

Кстати, задержанный вину свою признал. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

А МЕЖДУ ТЕМ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Кстова, которая подозревается в убийстве своего сожителя. Вечером между подозреваемой и мужчиной, с которым она проживала в доме на Школьной улице в Кстове, произошла ссора на почве ревности. Женщина попросила сожителя вернуть ее сотовый телефон, а, когда он отказался, взяла нож и ударила его.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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