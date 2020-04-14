2020-04-14T17:02:26+03:00
Общество

Нижегородцы могут ознакомиться с экспертной оценкой реставрации ограды и входов «Швейцарии»

Объекту культурного наследия хотят вернуть исторический облик 50-х годов
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.
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Нижегородцам предлагают ознакомиться с актом государственной историко-культурной экспертизы документации на проведение реставрации входов и ограды парка «Швейцария», а после высказать свои предложения на этот счет.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что, по мнению экспертов, объект культурного наследия регионального значения, коим являются ограда и входные группы, можно приспособить для современного использования. При этом удастся сохранить их архитектурный облик, восстановив первоначальный вид.

- Нижегородцы активно интересуются судьбой парка. Привлекать людей к обсуждению проекта благоустройства на каждом его этапе и призвал глава региона Глеб Никитин, - подчеркнул глава управления госохраны ОКН Григорий Меламед.

Ознакомиться с экспертной оценкой реставрации ограды и входов в парк можно на сайте управления. Предложения жителей принимаются до 6 мая.

КОНКРЕТНО

Проект ограды парка «Швейцария» в Приокском районе Нижнего Новгорода разработал институт «Гипрогорьковстрой» в 1957 году. Автором стал горьковчанин Вадим Воронков. При реставрации объекта культурного значения предусмотрены не только восстановительные работы, но и антисолевая обработка кирпичной кладки, восстановление фундамента под металлической оградой и воссоздание утраченных элементов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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