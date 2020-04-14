Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде: какие районы города лидируют по количеству заболевших

14 Апр 2020 2020-04-14T16:35:33+03:00

Случаи заражения COVID-19 выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области. Причем большая часть заболевших - в Нижнем Новгороде. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

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Случаи заражения COVID-19 выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области. Причем большая часть заболевших - в Нижнем Новгороде. В региональном оперативном штабе рассказали, какие районы города лидируют по количеству заболевших.

На первом месте по числу зараженных оказался Нижегородский район. Там вирус обнаружен у 47 человек. Следом идет Ленинский район - положительные результаты тестирования у 39 нижегородцев. Третье место делят Автозавод и Канавино. В обоих районах пока по 31 пациенту с коронавирной инфекцией. Немало заболевших (25) в Советском районе областного центра.

При этом в Сормовском районе уже 18 случаев заболевания, а в Московском районе - 14. Меньше всего зараженных COVID-19 на данный момент в Приокском районе - там заболевших всего восемь.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как дела с коронавирусом обстоят в районах Нижегородской области. Лидерами по числу заразившихся являются Павловский (22), Выкса (11) и Кстовский (9).

Напомним, что за последние сутки количество заболевших коронавирусом выросло до 292 человек. 14 апреля стало известно о 68 новых случаях заражения. По словам замглавы региона Давида Мелик-Гусейнова, число зараженных связано в том числе с возрастной группой населения, а в нашем регионе много пенсионеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU