2020-04-14T16:20:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Случай коронавируса выявили в администрации Нижнего Новгорода

В мэрии заверили, что больной не является их сотрудником
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
В мэрии заверили, что больной не является их сотрудником.В мэрии заверили, что больной не является их сотрудником.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Зараженный коронавирусной инфекцией выявлен в администрации Нижнего Новгорода. Как «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе муниципалитета, больной не является сотрудником мэрии.

- Многие СМИ пишут, что коронавирус у сотрудника администрации, но это не так. Случай заражения COVID-19 зарегистрирован среди обеспечивающего персонала, - заверил собеседник «КП-Нижний Новгород».

После того, как стало известно о положительных результатах тестирования, помещения администрации тут же продезинфицировали.

- По данным медиков, сотрудник находится на лечении в стационаре, - добавили в пресс-службе.

Напомним, не так давно инфекция добралась до областной прокуратуры. Сообщалось, что COVID-19 выявлен сразу у нескольких сотрудников.

- В настоящее время они госпитализированы и получают необходимое лечение в инфекционном стационаре под наблюдением врачей. Заболевание протекает в легкой форме, - успокоили в ведомстве.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Случаи заражения коронавирусом выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области. При этом больше всего заболевших в областном центре - 213 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородцы могут ознакомиться с экспертной оценкой реставрации ограды и входов «Швейцарии»
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Случай коронавируса выявили в администрации Нижнего Новгорода
Вандалы повредили недавно отремонтированные фонтаны в Нижнем Новгороде
Банда преступников в масках ограбили дом агента Евгения Малкина
Глеб Никитин подписал постановление об отсрочке арендной платы для предпринимателей
Случаи заражения COVID-19 выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области
Алексей Бобров: «Важно, что в обновленной Конституции закрепляется правопреемство Российской Федерации в отношении СССР»
В Нижегородском ЦСМ разработан новый стандарт для работы в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции
Жительница Кстова пырнула ножом сожителя во время ссоры из-за ревности
Станислав Прокопович: «Главная задача сейчас – сохранить рабочие места»
Три миллиона квадратных метров общественных территорий дезинфицировано в Нижегородской области
На территории трамплина К-60 в Нижнем Новгороде начали засевать газоны
Нижегородская епархия закрыла все храмы и монастыри из-за коронавируса
Конные патрули полиции начали дежурить на улицах Нижнего Новгорода
Нижегородская область сэкономила на торгах в марте более 219 миллионов рублей