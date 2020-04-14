Случай коронавируса выявили в администрации Нижнего Новгорода

14 Апр 2020 2020-04-14T16:20:21+03:00

В мэрии заверили, что больной не является их сотрудником. Фото: Артем КИЛЬКИН

В мэрии заверили, что больной не является их сотрудником

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Зараженный коронавирусной инфекцией выявлен в администрации Нижнего Новгорода. Как «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе муниципалитета, больной не является сотрудником мэрии.

- Многие СМИ пишут, что коронавирус у сотрудника администрации, но это не так. Случай заражения COVID-19 зарегистрирован среди обеспечивающего персонала, - заверил собеседник «КП-Нижний Новгород».

После того, как стало известно о положительных результатах тестирования, помещения администрации тут же продезинфицировали.

- По данным медиков, сотрудник находится на лечении в стационаре, - добавили в пресс-службе.

Напомним, не так давно инфекция добралась до областной прокуратуры. Сообщалось, что COVID-19 выявлен сразу у нескольких сотрудников.

- В настоящее время они госпитализированы и получают необходимое лечение в инфекционном стационаре под наблюдением врачей. Заболевание протекает в легкой форме, - успокоили в ведомстве.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Случаи заражения коронавирусом выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области. При этом больше всего заболевших в областном центре - 213 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU