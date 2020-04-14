2020-04-14T15:04:24+03:00
Происшествия

Банда преступников в масках ограбили дом агента Евгения Малкина

Добычей злоумышленников стали деньги, драгоценности и перстень за победу в кубке Стэнли
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Москве ограбили дом хоккейного агента Геннадия Ушакова, мастера международного класса, чемпиона России, который помогает вести дела Евгению Малкину, Рэю Эмери, Сергею Барбашеву и другим звездам хоккея. В то время, как в дом 63-летнего агента вломились, его не было в России – он тогда находился в Питтсбурге. Злоумышленники взломали дверь коттеджа на Можайском шоссе и вынесли из дома деньги, драгоценности, а также перстень за победу в кубке Стэнли.

- Мне сказали, что там было четыре человека в масках, сам я этих записей ещё не видел, ущерб сразу установили. Мне сотрудники полиции сказали, что вероятность раскрытия высокая, 49% преступлений они раскрывают. Правда, мне почему-то кажется, что я окажусь в числе других 51%, - переживает Геннадий Ушаков, сообщает kp.ru.

По факту кражи проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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