Глеб Никитин подписал постановление об отсрочке арендной платы для предпринимателей

14 Апр 2020 2020-04-14T14:58:41+03:00

Арендаторам не придется самостоятельно обращаться в министерство имущества и земельных отношений

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Предприниматели получат отсрочку по арендной плате, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Соответствующее постановление подписал глава региона Глеб Никитин.

Добавим, что речь идет об аренде имущества, находящегося в собственности областных властей.

По словам губернатора Нижегородской области, отсрочка будет предоставлена арендаторам, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса, до 1 декабря 2020 года. Аренду не нужно будет платить в период с 1 апреля по 30 июня.

- Министерство имущества и земельных ресурсов региона по моему поручению самостоятельно осуществит необходимые действия, обращение арендаторов не потребуется, - уточнил чиновник.

Кстати, глава региона рекомендовал принять соответствующие меры в тех муниципалитетах, где они еще не приняты.

Накануне сообщалось, что в Нижегородской области начались проверки юридических лиц на соблюдение режима самоизоляции. Власти пообещали, что штрафовать будут только злостных нарушителей.

«Комсомолка» также рассказывала про указ главы региона, касающемся мер финансовой поддержки работодателям, которые вынуждены приостановить свою деятельность из-за пандемии коронавируса. По словам губернатора, сейчас главное - сохранить занятость граждан. Поэтому он предложил оставшимся без работы заняться общественным трудом.

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ИСТОЧНИК KP.RU