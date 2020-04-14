14 Апр 2020 2020-04-14T14:41:08+03:00

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Случаи заражения COVID-19 выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области. При этом больше всего заболевших в областном центре - 213 человек, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Вместе с тем среди районов лидерами по числу заразившихся являются Павловский (22), Выкса (11) и Кстовский (9). Кроме того, пациенты с коронавирусной инфекции зафиксированы в Балахнинском, Богородском, Вачском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Кулебакском, Лукояновском, Навашинском, Пильнинском и Сергачском районах, а также в Дзержинске, Сарове, Шахунье, на Бору и в городском округе Семеновский.

Однако в настоящее время на верификации находятся тесты жителей других населенных пунктов Нижегородской области.

Напомним, что за последние сутки количество заболевших коронавирусом выросло до 292 человек. 14 апреля стало известно о 68 новых случаях заражения. По словам замглавы региона Давида Мелик-Гусейнова, число зараженных связано в том числе с возрастной группой населения, а в нашем регионе много пенсионеров.

- Нижегородская область достаточно «возрастной» регион. Коронавирус представляет максимальную опасность для пожилых людей, граждане в возрасте 45-60 лет являются основными переносчиками заболевания, - уточнил чиновник.

Сообщалось, что регион поделен на две части: одна часть - там, где коронавируса пока нет, и другая - там, где уже зафиксированы случаи заражения. Причем, как пояснил губернатор Глеб Никитин, если заражение выявлено в районном центре, то в состав «соответствующей территории» войдет только районный центр. Но если заболевание будет зафиксировано в районном центр и хотя бы одном населенном пункте, то в список «соответствующей территории» попадет все муниципальное образование.

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ИСТОЧНИК KP.RU