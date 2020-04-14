Алексей Бобров: «Важно, что в обновленной Конституции закрепляется правопреемство Российской Федерации в отношении СССР»

14 Апр 2020 2020-04-14T13:37:39+03:00

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Депутат думы Нижнего Новгорода Алексей Бобров прокомментировал приоритетные поправки в Конституцию РФ:

- Как депутат наиболее важной я считаю поправку, закрепляющую приоритет Основного закона страны над решениями международных органов. Ныне действующая Конституция, наоборот, ставит наше право в подчинение международному. Так, в Арбитражном кодексе прописан приоритет решений международных арбитражных судов. Поэтому беглые олигархи подают иски во всевозможные суды за границей, и мы, увы, вынуждены решения этих судов исполнять.

Вторая, не менее своевременная, поправка - запрет чиновникам и депутатам иметь счета в зарубежных банках и иностранные активы. Ведь еще в Библии сказано: «Где сокровища твои, там и сердце твое». Могут ли люди, чьи богатства находятся в иной юрисдикции, честно исполнять свои обязанности по отношению к своей стране, своему народу? Конечно, нет.

Наконец, очень важно и правильно, что в обновленной Конституции закрепляется правопреемство Российской Федерации в отношении СССР. Это очень своевременная мера. В последнее время все чаще звучат сомнения в праве России быть представленной в Совете безопасности ООН в качестве правопреемницы Советского Союза. Пересмотра статуса нашего государства допустить нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU