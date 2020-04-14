2020-04-14T13:04:30+03:00
Общество

В Нижегородском ЦСМ разработан новый стандарт для работы в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции

Все работы специалисты ЦСМ проводят с соблюдением мер предосторожности
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Фото: Нижегородский ЦСМФото: Нижегородский ЦСМ
Изменить размер текста:

Метрологи и испытатели Государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области продолжают оказывать услуги, связанные с обеспечением жизнедеятельности, безопасности и здоровья населения для предприятий и организаций непрерывного цикла.

Все работы специалисты ЦСМ проводят с соблюдением мер предосторожности: в центре утвержден и введен в действие новый стандарт «Требования к обеспечению безопасной деятельности организации, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)»

«Стандарт содержит основные требования, которые предъявляются к санитарному режиму центра и личной гигиене работников, - говорит директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов. - В нем указаны особенности режимов доступа в ЦСМ, организации работы сотрудников, санитарной обработки помещений, обеспечения работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия. Мы прилагаем все усилия, чтобы непрерывно предоставлять услуги предприятиям, которые производят продукцию, ограничивающую распространение коронавируса, но при этом не забываем и о здоровье и безопасности сотрудников центра. Это одна из важнейших задач, поставленных перед ЦСМ сегодня. Разработанный стандарт можно использовать для разработки аналогичных стандартов других предприятий и организаций».

Перед посещением Нижегородского ЦСМ (во избежание случаев скопления заказчиков) просьба предварительно записаться на прием в личном кабинете на сайте www.nncsm.ru, либо позвонить и записаться по телефону call–центра: 8-800-200-22-14, моб. тел. 8-930-070-44-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Случай коронавируса выявили в администрации Нижнего Новгорода
Вандалы повредили недавно отремонтированные фонтаны в Нижнем Новгороде
Банда преступников в масках ограбили дом агента Евгения Малкина
Глеб Никитин подписал постановление об отсрочке арендной платы для предпринимателей
Случаи заражения COVID-19 выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области
Алексей Бобров: «Важно, что в обновленной Конституции закрепляется правопреемство Российской Федерации в отношении СССР»
В Нижегородском ЦСМ разработан новый стандарт для работы в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции
Жительница Кстова пырнула ножом сожителя во время ссоры из-за ревности
Станислав Прокопович: «Главная задача сейчас – сохранить рабочие места»
Три миллиона квадратных метров общественных территорий дезинфицировано в Нижегородской области
На территории трамплина К-60 в Нижнем Новгороде начали засевать газоны
Нижегородская епархия закрыла все храмы и монастыри из-за коронавируса
Конные патрули полиции начали дежурить на улицах Нижнего Новгорода
Нижегородская область сэкономила на торгах в марте более 219 миллионов рублей